Lotteria degli scontrini,

vinti 100mila euro

Il Maceratese fa il bis

FORTUNA - Nelle estrazioni dei mesi scorsi era stata premiata una terremotata, ora la Dea bendata è tornata in provincia

12 Luglio 2022 - Ore 18:49 - caricamento letture

Lotteria degli scontri, bis in provincia di Macerata. Dopo i 100mila euro vinti da una terremotata del Maceratese, che si è aggiudicata la somma in palio durante una delle ultime estrazioni mensili, la fortuna è passata di nuovo in provincia. Nuova vincita, sempre per 100mila euro. In entrambi i casi, la lotteria degli scontrini ha premiato anche gli esercenti che hanno emesso gli scontrini abbinati ai biglietti virtuali risultati vincenti e che riscuoteranno un premio in denaro, pari a 25mila euro. I vincitori sono andati, nei giorni scorsi, nella sede regionale dell’ufficio Monopoli Marche, sede di Ancona, per reclamare la vincita. I funzionari incaricati hanno provveduto a identificare tutte le parti e ad attivare la procedura per l’accredito sul conto corrente, che avverrà entro novanta giorni dalla richiesta. La direzione centrale giochi dell’Agenzia, competente per materia, perfezionata la procedura, autorizzerà l’ordinativo di pagamento per il riversamento della vincita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA