Boxe, Ceselli trionfa nei Master

SUL RING - Per l'atleta dell'Accademia Pugilistica Settempedana cinque vittorie in altrettanti incontri

12 Luglio 2022 - Ore 10:48 - caricamento letture

L’Accademia Pugilistica Settempedana sugli scudi nella disciplina di Gym-Boxe grazie a uno dei suoi tesserati, il 45enne veregrense Stefano Ceselli che ha conquistato il titolo italiano nella categoria Master incassando cinque vittorie in cinque incontri.

Un successo che arriva a poche settimane da quello del giovanissimo Filippo Vitturini, settempedano, che ha conquistato il titolo di campione regionale nella categoria Cuccioli di boxe. Ceselli, da giovanissimo nel giro della Nazionale italiana, è tornato sul ring e ha battuto tutti grazie agli insegnamenti del suo allenatore, Giuseppe Vesprini, cui ha voluto dedicare il titolo. «Spero che il successo che ho ottenuto – ha detto Ceselli – possa in qualche modo far crescere l’entusiasmo per la boxe a San Severino». Ai ragazzi del team sono andati i complimenti dell’assessore comunale allo Sport, Paolo Paoloni. L’Accademia, presieduta dall’ex bomber Carlo Sfrappini, è in procinto di sospendere gli allenamenti per il periodo estivo prima di ripartire con le proprie attività a settembre.

