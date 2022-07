Una “Iena” a Porto Recanati

RIVIERA - Filippo Roma, inviato della nota trasmissione, dopo un servizio in provincia di Fermo si è intrattenuto in riviera

11 Luglio 2022 - Ore 12:40

Reduce dalle fatiche di un servizio girato in provincia di Fermo, ieri la Iena Filippo Roma si è fermato a Porto Recanati. Nei suoi inconfondibili abiti da lavoro, abito nero e camicia bianca, è stato notato da molti bagnanti che affollavano ieri la riviera. Roma ha trovato accoglienza e ristoro da Acapulco Beach dove, dal pomeriggio si è trattenuto in spiaggia in compagnia di amici e della giornalista romana Liliana Chiaramello fino a cena.

