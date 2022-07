«Piccoli a chi?» Unimc sul podio degli atenei,

al top della classifica Censis

in Scienze politiche e della Comunicazione

MACERATA - L'ateneo brilla anche per le lauree magistrali in Economia e Scienze dell’educazione. Il rettore Adornato puntualizza: «L’inclusione nel gruppo dei piccoli non rispecchia la nostra realtà, anche quest'anno abbiamo più di 10mila iscritti». Nelle graduatorie aumentate le valutazioni sui servizi, le borse di studio, l’occupabilità dei laureati e la comunicazione

Unimc sul podio dei piccoli atenei, è seconda tra i migliori in Italia nella classifica stila dal Censis (prima è risultata Unicam). L’università di Macerata migliora in servizi, borse di studio e comunicazione ed è ai vertici nazionali per Scienze della formazione, Scienze politiche e della Comunicazione e in top ten anche per le lauree magistrali in Economia e Scienze dell’educazione.

Classifica Censis, l’Università di Macerata sale sul podio dei piccoli atenei confermandosi al secondo posto tra i migliori d’Italia. «L’inclusione nel gruppo dei piccoli – è il commento del rettore Francesco Adornato (ancora non è insediato il suo successore, John Francis McCourt) – non rispecchia la realtà di un ateneo come il nostro, che anche quest’anno ha superato la soglia dei diecimila studenti, propria del gruppo dei medi. Ma le rilevazioni Censis hanno una tempistica discrepante rispetto a quella ministeriale e ogni anno questo comporta una sorta di altalena tra le due categorie. Le classifiche, comunque, pur non esaustive di una realtà complessa come quella universitaria, ci permettono, di seguire le tendenze registrate dagli indicatori e di continuare a impegnarci per migliorare una realtà di prestigio come quella maceratese, con due dipartimenti di eccellenza riconosciuti dal Mur e la votazione Eccellente di recente conseguita dall’Anvur per la Terza Missione».

Nelle graduatorie Censis, per Unimc sono aumentate le valutazioni relativamente ai servizi, che tengono conto del numero di alloggi e di pasti erogati dall’Erdis, l’ente regionale per il diritto allo studio; alle borse di studio, all’occupabilità dei laureati e alla comunicazione, quest’ultima cresciuta di ben sei punti rispetto all’anno precedente.

«Abbiamo avviato – prosegue il rettore Adornato – numerosi cantieri in tutto il centro storico, che, se renderanno necessario una riorganizzazione degli spazi in attesa della fine dei lavori, restituiranno però sedi rinnovate e più funzionali. Ci stiamo adoperando anche per aumentare il numero di alloggi per studenti. È un punto cruciale per il quale ci stiamo battendo da anni, così da aumentare l’attrattività verso i residenti fuori regione e consentire ai nostri iscritti di vivere il campus universitario pienamente e non da pendolari».

Ottimi risultati anche sul fronte della didattica. Per quanto riguarda le graduatorie dei corsi di laurea, Unimc svetta in particolare per i corsi di laurea magistrale, con un secondo posto nel gruppo “politico-sociale e comunicazione”, che comprende Scienze politiche e Scienze della comunicazione, a solo mezzo punto dalla prima in classifica, Bologna, e un nono posto nel gruppo “economico”. Le lauree triennali e magistrali del gruppo “Educazione e formazione” vedono l’ateneo rispettivamente al settimo e al nono posto in Italia. Il corso a ciclo unico in Scienze della formazione primaria si conferma tra i migliori tre di tutte le università. Tra i migliori venti anche i corsi triennali nei gruppi “giuridico”, “letterario-umanistico”, “linguistico” e “politico-sociale e comunicazione”.

L’Università di Macerata offre quest’anno 13 corsi di laurea triennale, due a ciclo unico e 15 magistrali. Le iscrizioni si apriranno il 15 luglio. Per orientarsi tra le proposte formative ci si può avvalere degli Open day, che si terranno il 28 luglio e il 25 agosto. È possibile partecipare in presenza prenotandosi su unimc.it/openday.

