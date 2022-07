Eleonora Ciabocco

vice campionessa europea

CORRIDONIA - Ai campionati continentali di ciclismo su strada la 18enne ha ottenuto la medaglia d'argento

Dal campionato italiano vinto domenica alla medaglia d’argento agli Europei su strada. Eleonora Ciabocco, di Corridonia, ha ottenuto oggi un nuovo successo dopo quello della scorsa settimana. La ciclista ha corso oggi in Portogallo, ai Campionati Europei. Dopo aver sfiorato il successo lo scorso anno, pure quest’anno ha ottenuto la piazza d’onore nella rassegna continentale. Ottimo anche il terzo posto per Federica Venturelli ma in generale tutte le cicliste della Nazionale sono state protagoniste di una prova positiva. Eleonora Ciabocco ha 18 anni e corre per il Team di Federico Ciclismo Insieme Donne Junior.

