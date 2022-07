«Mio fratello morto nel sonno,

troppo dolore per la perdita del nipote»

CIVITANOVA - Roberto Vico, 59 anni, è stato trovato senza vita questa mattina nella sua abitazione. Il funerale domani alle 17 nella chiesa di Cristo Re

E’ morto questa notte nel sonno a 59 anni Roberto Vico di Civitanova. «L’ha ucciso il dispiacere per mio figlio Alessandro morto un mese fa in un terribile incidente». A dirlo è il fratello Moreno che lo ricorda come una persona molto riservata e schiva ma affezionatissima ai nipoti Denny e Alessandro. «Quando Alessandro è morto – spiega il fratello – ha sofferto tantissimo e si è chiuso ancora di più in se stesso. Per lui è stato troppo».

Roberto Vico ieri sera è andato a letto come sempre a casa sua dove vivono anche la mamma Lina e la sorella Cinzia. Questa mattina non si è svegliato.

Il funerale si svolgerà domani (sabato 9 luglio) alle 17 nella chiesa di Cristo Re.

