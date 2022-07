Frontale tra auto e camion:

incastrato tra le lamiere, 59enne a Torrette

MONTECASSIANO - L'incidente in via Mattei tra Sambucheto e Sant'Egidio: l'uomo alla guida della vettura è stato estratto dai vigili del fuoco, soccorso in eliambulanza e trasferito ad Ancona

7 Luglio 2022 - Ore 12:02

Frontale tra auto e camion, un 59enne a Torrette. L’incidente poco prima delle 11 tra Sambucheto e Sant’Egidio di Montecassiano. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. L’auto, una Multipla condotta da un 59enne di Colmurano, e il camion si sono scontrati in via Mattei, grossomodo all’altezza di Arredamenti Mincio.

Quando è scattato l’allarme sul posto sono arrivati 118, vigili del fuoco e polizia locale per i rilievi. L’uomo alla guida della Multipla è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato estratto dai vigili del fuoco. Viste le sue condizioni, i medici hanno quindi allertato l’eliambulanza. Il 59enne è stato trasferito a Torrette con diversi traumi e ferite, non dovrebbe comunque essere in pericolo di vita.



