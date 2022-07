Scienze politiche, della comunicazione

e delle relazioni internazionali:

Angelo Ventrone nuovo direttore

MACERATA - Docente ordinario, insegna storia contemporanea, storia sociale della politica e storia dei totalitarismi e dei fondamentalismi nel dipartimento di Unimc. Comincerà l'incarico triennale il primo novembre

Il professore Angelo Ventrone è il nuovo direttore per il dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali dell’Università di Macerata. Docente ordinario, comincerà il suo incarico triennale dal primo novembre. Angelo Ventrone insegna storia contemporanea, storia sociale della politica e storia dei totalitarismi e dei fondamentalismi, concentrando i suoi interessi sul Novecento italiano ed europeo, di cui ha esaminato diversi aspetti: l’incontro tra modernità, tecnica e violenza nella prima guerra mondiale, la genesi della cultura fascista tra la fine dell’Ottocento e la Seconda guerra mondiale, il ruolo dei partiti di massa nella fondazione e nel consolidamento della democrazia nell’Italia post-fascista, il rapporto tra mass-media e società italiana nel secondo dopoguerra, la rappresentazione dell’avversario politico in Italia e in Europa dall’inizio del Novecento a oggi, i movimenti di contestazione e la violenza politica in Italia e in Europa dagli anni Sessanta agli anni Ottanta, la guerra non-ortodossa al comunismo e la strategia della tensione.

Tra i suoi lavori più recenti: “Grande guerra e Novecento. La storia che ha cambiato il mondo” e “La strategia della paura. Eversione e stragismo nell’Italia del Novecento”. Ha inoltre curato “L’Italia delle stragi. Le trame eversive nella ricostruzione dei magistrati protagonisti delle inchieste” e, con Carlo Fumian, “Il terrorismo di destra e di sinistra in Italia e in Europa. Storici e magistrati a confronto”. Con Salvatore Lupo ho scritto il manuale universitario “L’età contemporanea” edito da Le Monnier-Mondadori Education.

