Tamponamento in superstrada,

un ferito e traffico in tilt

TOLENTINO - L'incidente a ridosso dell'uscita della zona industriale, direzione mare. Coinvolte due auto, un uomo sulla cinquantina al pronto soccorso

30 Giugno 2022 - Ore 09:28 - caricamento letture

Tamponamento in superstrada, un ferito e traffico in tilt. E’ successo stamattina poco dopo le 7 vicino all’uscita della zona industriale di Tolentino, direzione mare. Resta ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, un’auto si era fermata lungo la carreggiata, quando un’altra vettura da dietro l’ha tamponata.

Scattato l’allarme sul posto sono arrivati 118, vigili del fuoco e forze dell’ordine. Ricoverato al pronto soccorso un uomo sulla cinquantina, le sue condizioni non dovrebbero essere particolarmente gravi. Lunghe code e rallentamenti fino al completo sgombero della carreggiata. Nello stesso tratto, ma all’altezza dell’Autogrill, il tremendo schianto di un furgone con a bordo due ragazzi di 27 anni. Il furgone si è schiantato contro un robustissimo palo dell’area di servizio in prossimità di dove si trovava un autovelox della polizia locale di Tolentino. L’ipotesi è che l’incidente possa essere avvenuto per un rallentamento legato al controllo Nonostante l’impatto violentissimo, con il motore del furgone che si è addirittura staccato ed è finito a terra, il ragazzo alla guida se l’è cavata con sette giorni di prognosi.

