Schianto choc all’area di servizio,

il conducente se la caverà in sette giorni

TOLENTINO - Il 27enne alla guida del mezzo che è finito contro la segnaletica e un robusto palo è stato trasportato in eliambulanza a Torrette, la situazione è meno grave di quanto sembrava. Ferita e portata in ospedale anche la ragazza che era con lui sul mezzo

29 Giugno 2022 - Ore 20:23 - caricamento letture

Violento schianto sulla superstrada, il 27enne alla guida del furgone se la caverà con sette giorni di prognosi. Quasi un miracolo per lui e la ragazza sua coetanea che si trovavano sul mezzo visto l’incidente avvenuto lungo la superstrada, a Tolentino, all’altezza dell’autogrill. Il furgone si è schiantato contro un robustissimo palo dell’area di servizio in prossimità di dove si trovava un autovelox della polizia locale di Tolentino.

L’ipotesi è che l’incidente possa essere avvenuto per un rallentamento legato al controllo. In un video si vede la scena drammatica del furgone finire contro segnaletica e il palo dell’area di servizio e poi seminare pezzi e il motore (che si sarebbe staccato in base ai nuovi standard di sicurezza) sull’asfalto. Traffico in tilt per ore, due ragazzi soccorsi, quello alla guida portato con l’eliambulanza a Torrette, la ragazza trasportata in ospedale a Macerata.

L’incidente ieri pomeriggio è avvenuto intorno alle 16,30 sulla corsia in direzione mare. Il 27enne alla guida del furgone ha perso il controllo del mezzo, secondo le prime ricostruzioni per via di una improvvisa frenata in prossimità di dove era posizionato l’autovelox. Il mezzo si è schiantato paurosamente contro la segnaletica e un palo col contrassegno della pompa di carburante alto diversi metri e che a causa del violentissimo impatto ha oscillato, per fortuna senza cadere. I due ragazzi che erano a bordo, entrambi di Pescara, sono rimasti incastrati all’interno dell’abitacolo del mezzo che nonostante l’urto ha protetto gli occupanti. Il 27enne ha poi cercato di calarsi dal finestrino, restando però bloccato a penzoloni. I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere lui e la sua coetanea che hanno poi affidato alle cure del 118.

(Gian. Gin.)

