Auto e moto d’epoca,

omologazione a Tolentino

VEICOLI - Domenica l’annuale appuntamento del Caem/Scarfiotti dedicato al restauro e alla conservazione del patrimonio motoristico d’epoca, numerose le adesioni

30 Giugno 2022 - Ore 16:08 - caricamento letture

Il Circolo Automotoveicoli d’Epoca Marchigiano da appuntamento per domenica mattina ai soci dei club marchigiani per la seduta 2022 dedicata alla verifica del lavoro di recupero e restauro di auto e moto d’epoca. Sotto la supervisione di tecnici Asi esperti delle due e quattro ruote saranno un’ottantina circa i mezzi degli appassionati collezionisti del Caem/Scarfiotti e di altri club, che verranno sottoposti a controlli e verifiche per poter ricevere i certificati di originalità, a garanzia di un corretto recupero storico di esemplari di valore storico ed affettivo.

Mezzi magari pronti a ravvivare le numerose iniziative di raduni turistico-culturali e competitivi che si susseguono durante l’anno, tra la passione e l’interesse di tanti spettatori e curiosi, senza dimenticare la promozione dei territori e la valenza delle tipicità, grazie alla fattiva collaborazione con le Amministrazioni locali, a vantaggio delle località decentrate d’Italia.

Ad ospitare la seduta sarà ancora una volta la sede della Ca.Bi. Gomme nella sona industriale di Tolentino, dove i rappresentanti delle commissioni tecniche auto e moto dell’Automotoclub Storico Italiano e del Caem/Scarfiotti continueranno nel costruttivo rapporto di collaborazione con gli appassionati collezionisti del motorismo storico.

Intanto, si avvicina anche il successivo evento del club maceratese, ovvero “I Giovani di Lodovico” in calendario per sabato 9 luglio con partenza dalla nuova sede sociale di Valle Cascia fino a raggiungere la Riviera del Conero a Porto Recanati. La manifestazione sarà il debutto organizzativo del settore giovanile Caem/Scarfiotti, riservata ai conduttori under 40 e valida per il Trofeo Giovani Asi.

