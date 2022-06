Sciacallo in corsia:

ruba i vestiti a un paziente

MACERATA - Un 71enne era sedato al pronto soccorso e qualcuno ne ha approfittato per un furto. Spariti 350 euro

28 Giugno 2022 - Ore 20:29 - caricamento letture

Paziente sedato al pronto soccorso, qualcuno gli ruba i vestiti e 350 euro. È successo all’ospedale di Macerata. La vittima è un uomo di 71 anni che ieri ha denunciato i fatti ai carabinieri della Compagnia di Macerata. L’uomo si trovava al pronto soccorso ed era allettato e sedato. Qualcuno ha approfittato delle condizioni del 71enne e ha pensato bene di portargli via i vestiti. Oltre a quelli è sparito anche del denaro che il paziente aveva con sé. Ora sono in corso le indagini dei carabinieri per trovare lo sciacallo di corsia che approfittando delle condizioni in cui versava l’uomo ha messo a segno il furto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA