Per i 60 anni di Anna Menghi

tutto il centrodestra in piazza (Foto)

MACERATA - Tra gli ospiti il governatore delle Marche Francesco Acquaroli, i deputati della Lega Marchetti e Patassini, il rettore del seminario don Mario Malloni, la direttrice dell'Area Vasta 3 Daniela Corsi. Una donazione per l'ospedale

26 Giugno 2022 - Ore 22:35 - caricamento letture

di Luca Patrassi (foto di Fabio Falcioni)

Festa di compleanno questa sera in piazza della Libertà per Anna Menghi che ha voluto sottolineare l’appuntamento dei sessanta anni con un incontro multimediale, dalle parole per la pace di don Mario Malloni alla musica di un gruppo maceratese passando per le sue di parole, parole che segnano un tempo, i 60 anni, 25 dall’elezione a sindaco di Macerata, prima donna, e un luogo, quella Macerata che è sempre stata nel cuore di Anna Menghi.

Con lei questa sera, in piazza della Libertà, lato Centrale Eat, si sono trovati in tanti, di varia provenienza geografica e politica. Amici venuti da lontano, persone che hanno condiviso un tratto del tratto di vita di Anna Menghi, dalle lotte per i diritti dei disabili alla politica, fino al ruolo attuale di consigliere regionale per la Lega.

Accanto ad Anna Menghi – che ha promosso una raccolta di fondi per donare all’ospedale di Macerata un avalon pod materno che serve a monitorare il benessere del feto nel grembo della mamma – c’erano i familiari, ovviamente, ma anche il presidente della Regione Francesco Acquaroli, il deputato Riccardo Marchetti e Tullio Patassini, la dirigente della Regione Elisa Moroni, la dirigente dell’Area Vasta 3 dell’Asur Daniela Corsi, il questore Vincenzo Trombadore, il presidente dell’Ircer Giuliano Centioni, gli assessosori comunali Riccardo Sacchi, Francesca D’Alessandro e Katiuscia Cassetta, il primo presidente di Banca Marche Alfredo Cesarini, il capogruppo regionale della Lega Renzo Marinelli, Anna Almanza Ciotti, Giancarlo Giulianelli, Eleonora Lampa, Massimiliano Bianchini e Ivano Tacconi. Parole e musica nel cuore della città, l’invito di Anna Menghi a non ricercare di allungare la vita, ma di allargarla.

