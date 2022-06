Gli assessori Marchiori e Renna

alla scoperta di Weiden

LA VISITA della delegazione di Macerata nella città tedesca gemellata

Gli assessori Andrea Marchiori e Paolo Renna, il presidente del Consiglio comunale Francesco Luciani e i consiglieri Sandro Montaguti (Forza Italia) e Ulderico Orazi (Italia Viva) sono volati a Weiden, città tedesca gemellata con Macerata con la quale c’è un sentito rapporto di amicizia e collaborazione da circa 60 anni.

Questa mattina la delegazione di Macerata ha partecipato alla festa cittadina di Weiden, una tradizione che si è tornati a celebrare dopo due anni di limitazioni a causa dell’emergenza sanitaria. In occasione di San Giuliano, Weiden e Issy-les-Moulineaux saranno a Macerata per festeggiare il patrono della città. L’assessore Marchiori ha portato i saluti del sindaco Sandro Parcaroli rinnovando lo spirito di amicizia e la fratellanza che legano le due città.

Ieri, la delegazione maceratese ha incontrato Oliver Seldel, responsabile dei Lavori Pubblici di Weiden – rende noto il Comune in una nota: “L’assessore Marchiori gli ha illustrato il piano triennale dei lavori pubblici di Macerata e i due si sono confrontati su tematiche che riguardano appunto le opere pubbliche, le opportunità del Pnrr e i metodi di organizzazione di lavoro. Seldel, che ha apprezzato la documentazione fornitagli tradotta in lingua tedesca, è stato molto soddisfatto e ha chiesto alla delegazione maceratese di tornare e di progettare insieme delle opere che siano in grado di coniugare le reciproche esperienze”.

