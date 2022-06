Morto il manager Luigi Iannucci,

storico direttore di Confindustria

MACERATA - Aveva iniziato la sua carriera in Poltrona Frau e l'aveva terminata nel 2015 nel ruolo di direttore della territoriale maceratese dell'associazione degli industriali. Si è spento in ospedale questo pomeriggio, aveva 70 anni

di Luca Patrassi

Si è spento nel primo pomeriggio di oggi in ospedale a Macerata, dove era ricoverato per una complicazione polmonare, Luigi Iannucci, maceratese di settanta anni, sposato, tre figli, ex manager della Frau di Tolentino ed infine a lungo direttore della territoriale maceratese di Confindustria, incarico che ha svolto fino al 2015.

Con Iannucci se ne va un pezzo di storia non solo di Confindustria e dell’imprenditoria maceratese, anche un pezzo di storia cittadina, un modo di fare e di comportarsi. Sempre con grande educazione e con grande stile. Quando entravi nel suo ufficio il sorriso c’era sempre, non banale, non scontato, il modo di porsi di una persona, il suo biglietto da visita.

Un sorriso che oggi si è spento nel suo percorso terreno, ma che resta ben presente negli occhi di chi lo ha conosciuto e stimato, nel cuore della sua famiglia. Tanti i messaggi di cordoglio – iniziando da quella Confindustria Macerata che ha visto Luigi Iannucci sul ponte di comando per tantissimi anni – arrivati appena si è diffusa la notizia della morte del manager maceratese, i ricordi degli amici e degli imprenditori con i quali era entrato in contatto come direttore di Confindustria e dei quali era rimasto amico.

