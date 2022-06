Med Store Tunit,

Il giovane schiacciatore classe 2002 Elia Scita lascia la Med Store Tunit dopo essere arrivato a Macerata la scorsa estate. «Per lui una stagione importante, di grande crescita, che lo ha visto trovare spazio tra i campioni biancorossi e dare il proprio contributo soprattutto nella fase più difficile del campionato», scrive la società. Cresciuto nella Wimore Energy Volley Parma, Scita ha poi proseguito la carriera nella Volley Team San Donà di Piave, dove ha esordito in Serie A3. «Le prestazioni nella stagione 2020/2021 hanno quindi convinto la Med Store Tunit a dare un’opportunità di crescere ancora al giovane schiacciatore, aggregandolo al roster alle spalle di giocatori di grande esperienza. Scita ha mostrato tutte le sue qualità trovando la fiducia dello staff tecnico e dei compagni – conclude la nota -. La società ringrazia quindi Elia per il contributo dato durante tutta la stagione e gli augura il meglio per la sua prossima avventura, certa che potrà proseguire a migliorarsi e confermarsi nel grande volley».

