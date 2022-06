Lu pesciarolu

LA DOMENICA con Mario Monachesi

19 Giugno 2022 - Ore 09:03 - caricamento letture

di Mario Monachesi

“Fino a quarghe annu fa, la campagna vinia ‘ttraessata da un pesciarolu co’ lu muturì’. Derèto la sella, legate a colonna, du’ tre cassette co’ dentro ‘n po’ de qualità de pesce. A turnu portava la sardella, li roscioli, lo verdó’, le panocchje, le seppie, le congole (vongole), la papalina, li cucciulitti de mare, la sarachina, li sgumbri (sgombri). Lo pesce che le vergare putia permettese per sfamà’ la fameja. Dentro le cassette che orda ce statia pure che pezzu de jaccio (ghiaccio) per fallo mantené’ e, sempre, ‘na velancia (bilancia) per pesallo.

Passava ‘na orda a sittimana, no’ ci-aia un jornu fissu. Che orda dacia l’impressió’ che passava quanno jó lu mare je ‘vvanzava, allora quello che non vinnia lo portava a li contadì’. Quanno ‘rriava su l’ara se ‘nnunciava quasci urlènno: “Pesce, donne! Fresco, fresco, pescato stanotte” (magari adèra de lu jornu prima). A le vergare che je se ppressava: “Guardate se adè bello. Forza donne, pesce vivoooooo”.

*

“Mejo puzzà’ de pesce che d’ojo santo”.

*

“Che orda capitava che chj no’ putia pagà’, ne varattava ‘na cotta co’ ‘n po’ d’oe o atra robba de casa.

Come rghjava via, le donne se mittia subbeto a capallo per po’ preparallo per cena. Li scarti e le teste adèra pe’ li gatti che smiagolènno statia tunno le sottane a ‘spettà'”.

*

“La gatta vò’ magnà’ lo pesce ma no’ lo vole pescà'”.

*

“Le vongole se facia su la padella co’ ojo, aju erbette” (prezzemolo).

*

“Lo pesce nota (nuota) tre orde: tra l’acqua, tra l’ojo e tra lo vi'”.

*

“Le sardelle, li virdù e li sgummri se facia su la raticola, co ripjeno de pa’, erbette, aju e ojo.

Fino ai primi anni ’70, Madonna de lu Monte passava Anito de Porto Recanati, lu muturì’ adèra un Morini, in che ‘ccasció’ (occasione), mentre ‘spettava se capaca un pesce e se lu magnava crudu. Adèra un’omone ardu, anche simpaticu, racconta chj l’ha cunusciutu. Nell’urdimi tempi passava co’ un più commidu e spaziusu Ape, ‘n’apetta co’ le cassette coperte da un telu, ma lo pescio adèra sempre quello, lo mino caristuso, lo famoso pesce ‘zzuro (azzurro) dell’Adriatico”.

Oggi ci sono le pescherie di città, più igieniche e più fornite.

Due proverbi per chiudere questo ricordo vissuto dai nostri nonni:

“Lo pesce puzza da la testa”; “Li parenti adè come lo pesce, dopo tre jorni puzza”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA