Nel Dante di Pupi Avanti

anche l’Accademia di Belle arti

FILM - Alla scenografia hanno partecipato Abam e la Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi. Ieri proiezioni in antemprima con il presidente della Repubblica

17 Giugno 2022

Alla scenografia del film Dante, di Pupi Avanti, presentato ieri in antepira a Roma, hanno collaborato l’Accademia di Belle arti di Macerata e Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi. Laura Perini e Mattia Federici ex allievi dell’Accademia ne hanno firmato le scenografie, nello staff di assistenti e collaboratori hanno lavorato gli ex allievi Sara Triozzi (aiuto scenografo), Andrea Montani (arredatore), Roberta Ulisse (aiuto decoratore), e il collaboratore della Fondazione jesina Stefano Merlo (decoratore), la Fondazione Pergolesi Spontini ha svolto il lavoro di coordinamento e realizzazione delle scene presso il proprio Laboratorio di Scenografia a Jesi, con Benito Leonori direttore tecnico e scenografo quale coordinatore. Il film arriverà nei cinema il 29 settembre, ieri è stato presentato in anteprima alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e del presidente della Camera Roberto Fico.

Il Dante di Pupi Avati è uno dei pochissimi racconti cinematografici girati sul poeta: nonostante la sua grande popolarità, in Italia e nel mondo, in pochi si sono avventurati nel raccontare le opere e la vita dell’autore della Divina Commedia. La produzione del 2021 vuole quindi addentrarsi nella vita del poeta, attribuendo alla pellicola una connotazione biografica. La storia di Dante viene narrata da Giovanni Boccaccio (interpretato da Sergio Castellitto), che del poeta fiorentino è stato il biografo ufficiale. Dante è invece interpretato da due attori diversi: Alessandro Sperduti lo rappresenta da giovane, mentre Giulio Pizzirani ne veste i panni da adulto.

