Barbara Minghetti al ballottaggio

L’ex direttrice dello Sferisterio

pronta a conquistare Como

MACERATA - L'ex direttrice artistica del Macerata Operata Festival è in testa, lo scrutinio è ancora in corso, con il 39% dei voti, molto distanziati gli inseguitori

Nessun dorma stanotte a Como, anche se per vincere non basterà attendere l’alba, ma il ballottaggio tra due settimana. Intanto l’ex direttrice artistica del Macerata Opera festival Barbara Minghetti si gode l’ingresso per prima al ballottaggio per l’elezione a sindaco di Como. Lo spoglio delle schede è ancora in corso, operazioni particolarmente lente a Como anche per il fatto che c’erano otto candidati sindaco sostenuti da 15 liste. A fronte di dati ancora parziali, 52 sezioni su 74, sembra incolmabile il vantaggio della candidata del centrosinistra Barbara Minghetti, che si attesta intorno al 39%. Per conoscere il nome dello sfidante è testa a testa tra il candidato del centrodestra Giordano Molteni e Alessandro Rapinese, lista civica. I due candidati sono separati da poche decine di voti e si attestano a quota 27-28% dei consensi. Como è stata finora amministrata da una amministrazione di centrodestra, ma il sindaco uscente non è stato ripresentato.

