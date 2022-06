Nuovo direttore a Cardiologia,

dopo Aquilanti c’è Umberto Berrettini

CIVITANOVA - La decisione necessaria dopo le dimissioni formalizzate un paio di mesi fa dal medico che era risultato il primo nella terna indicata al termine della selezione quindi si passa al secondo classificato

Cambio forzato alla direzione della Cardiologia dell’ospedale di Civitanova. Nell’agosto dello scorso anno, sulla base della selezione, la direttrice dell’Area Vasta 3 Daniela Corsi aveva nominato direttore Luigi Aquilanti che però nell’aprile scorso ha comunicato le proprie dimissioni dall’incarico.

Ora sulla base della norma che «prevede che l’azienda sanitaria interessata può preventivamente stabilire che, nei due anni successivi alla data del conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui è stato conferito dovesse dimettersi o decadere, si procede alla sostituzione conferendo l’incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale», la direzione di Area Vasta valutati i tempi di indizione ed espletamento di una nuova procedura selettiva a fronte dell’urgenza di assicurare le funzioni apicali nell’ambito della Uoc di Cardiologia di Civitanova, per il miglior funzionamento del servizio ed il mantenimento dei Lea, ritenendo opportuno avvalersi della norma sopra citata, ha dato indicazioni al dirigente proponente affinché si proceda all’attribuzione, con decorrenza 16 giugno, dell’incarico di direttore della unità operativa complessa in argomento al secondo classificato della terna, Umberto Berrettini». Quindi tra pochi giorni sarà Berrettini ad assumere il ruolo di direttore della Cardiologia di Civitanova, come aveva annunciato il sindaco Ciarapica lo scorso aprile (leggi l’articolo).

