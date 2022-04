«Primario in fuga? Motivi personali

Umberto Berrettini sarà il sostituto»

CIVITANOVA - Il sindaco Fabrizio Ciarapica replica all'ex consigliere regionale Pd Francesco Micucci: «Dovrebbe essere lui a fare il mea culpa, le accuse sulle carenze del Pronto soccorso appaiono veramente propagandistiche»

«A Cardiologia è già pronto il trasferimento del sostituito di Luigi Aquilanti per fare il primario, da Camerino arriverà Umberto Berrettini. Sui motivi per i quali ha lasciato, a me risultato questioni personali», così il sindaco di Civitanova, Fabrizio Ciarapica, che replica all’ex consigliere regionale Francesco Micucci che aveva parlato di una fuga del primario dall’ospedale di Civitanova: «dovrebbe usare un po’ di premura prima di far girare false informazioni ed illazioni sull’uscita di Luigi Aquilanti dalla guida del reparto di Cardiologia dal nostro nosocomio. A me risultano per certe questioni personali che, invece, hanno costretto il dottor Aquilanti a lasciare il primariato. A lui va il mio ringraziamento per il lavoro svolto con serietà e preparazione. Micucci attacca alcuni settori del nostro ospedale immemore del fatto che lui per ben cinque anni è stato presidente della Commissione sanità in Regione e che il suo compagno di partito, il Pd, ne era il presidente e anche assessore alla sanità e che per oltre 20 anni la sanità è stata sempre gestita continuativamente dal suo partito. In particolare le accuse sulle carenze del Pronto soccorso appaiono veramente propagandistiche e menzoniere, tanto più perché quel settore è stato il più penalizzato ed è stato quello che ha mostrato maggiormente le proprie fragilità in tutta Italia a causa di due anni intensi di pandemia, di continue pressioni e di situazioni di grande stress a cui sono stati sottoposti tutti i sanitari e le stesse strutture anche per l’impossibilità di mettere mano nell’immediato a opere che potessero garantire servizi migliori». Il sindaco continua dicendo che «Se c’è qualcuno che dovrebbe fare il ‘mea culpa’ dovrebbe essere proprio Micucci e i suoi ‘compagni’ per avere fatto di tutto per ridurre all’osso le prestazioni del nostro ospedale. Per quanto riguarda la Cardiologia e il suo primariato, la direttrice dell’Area Vasta 3, Daniela Corsi, che ringrazio per la serietà e la solerzia, ha perfettamente in mano la situazione e il trasferimento del primario di Camerino, Umberto Berrettini, di cui conosciamo bene la preparazione e che era arrivato secondo al concorso in cui aveva vinto Aquilanti, è già pronto».

