«Il primario di Cardiologia in fuga

dall’ospedale di Civitanova»

SANITA' - La denuncia dell'ex consigliere regionale del Pd Francesco Micucci: «Pronto soccorso sotto organico, Pneumologia all'osso e ora la ciliegina sulla torta, il dottor Aquilani, arrivato da pochi mesi, ha deciso di rinunciare all'incarico. Si può evidentemente intuire uno stato di frustrazione dato dalla situazione della struttura». Stoccata alla Regione: «Facile promettere, ma quando si è al governo le incapacità amministrative vengono a galla»

9 Aprile 2022 - Ore 12:18

«Il primario di Cardiologia in fuga dall’ospedale di Civitanova». La denuncia arriva dall’ex consigliere regionale ed esponente del Pd cittadino Francesco Micucci. «Acquaroli ha millantato per anni che la sinistra voleva chiudere l’ospedale di Civitanova – dice – Non passava giorno in cui Ciarapica e Borroni non mettessero in giro qualche fake su reparti in smobilitazione o primari non sostituiti. Tutte affermazioni smentite negli anni da atti concreti: pensionamenti tutti coperti, attrezzature rinnovate, reparti ristrutturati. Ora che sono al governo regionale e comunale ci si aspettava un rilancio ulteriore dell’attività ospedaliera viste le tante promesse: assistiamo invece quotidianamente alla destrutturazione dei reparti con servizi fondamentali che danno sempre meno servizi ai civitanovesi».

Quindi Micucci elenca quelle che sarebbero le carenze della struttura. «Il pronto soccorso perennemente sotto organico, con le promesse di Saltamartini a cui non credono più neanche i suoi sodali in maggioranza – aggiunge – Pneumologia ridotta all’osso con visite specialistiche ridotte ai minimi termini, il Cup che per alcune visite non prende neanche le prenotazioni o rimanda addirittura al 2024. Ed ora, ciliegina sulla torta, la fuga del neo-primario di Cardiologia, il dottor Aquilani che, arrivato da pochi mesi, decide di rinunciare all’incarico. Non si conoscono le motivazioni ufficiali (bocche cucite in Asur, chi parla è sanzionato) ma si può evidentemente intuire uno stato di frustrazione dato dalla situazione ospedaliera civitanovese, che spinge un medico a rinunciare al primariato (ma dove si è mai sentita una roba del genere?). Avrà forse influito nella scelta l’operatività dell’Utic a scartamento ridotto? Dopo l’emergenza Covid infatti il reparto ha funzionato sempre meno, con casi sempre più dirottati verso Macerata: e questo sarebbe il potenziamento di cui si riempiono la bocca sindaco e consigliere regionale? E che fine hanno fatto i famosi milioni per il completamento dell’ospedale con i relativi progetti? Non se ne è saputo più nulla – conclude Micucci – Facile discorrere e promettere, ma quando poi si viene chiamati al governo e alle scelte, le incapacità amministrative vengono tutte a galla».

