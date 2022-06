Maceratese e Chiesanuova,

si decide tutto all’ultima giornata.

Corridonia e Cluentina: è salvezza

PROMOZIONE: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - Sarà necessario attendere l'ultima giornata per sapere chi la spunterà. Nel frattempo, si assicurano la permanenza in categoria sia i biancorossi di Canesin (Gianfelici stende il Castignano) che i rossoverdi di Ciocci: Ogievba ed Emiliozzi piegano il Portorecanati, ancora aggrappato alla zona playout

6 Giugno 2022 - Ore 09:29 - caricamento letture

di Michele Carbonari

La penultima giornata segna la svolta nel girone B di Promozione. Dopo aver condotto in testa l’intera stagione, il Chiesanuova perde il primato in favore della Maceratese.

I biancorossi di mister Trillini conquistano la decima vittoria consecutiva (netto 5 a 2 sulla Palmense all’Helvia Recina) e completano il sorpasso ai danni della rivale. Sabato, l’ultimo sforzo a Porto Sant’Elpidio contro il Monturano Campiglione terzo in classifica (tre lunghezze di ritardo sul Chiesanuova), che nel frattempo ha estromesso matematicamente dalla zona playoff l’Aurora Treia, battuta di misura al Leonori. I biancorossi di Migliorelli, invece, subiscono il terzo ko nelle ultime cinque partite (solo una vittoria contro il già retrocesso Centobuchi, più il pareggio nel derby).

Merito del Trodica, che al San Francesco costruisce il successo nel primo tempo, insufficiente la reazione nella ripresa dell’ex capolista (leggi l’articolo), che nel prossimo fine settimana ospiterà il Potenza Picena. I giallorossi di Santoni dividono la posta in palio contro l’altra squadra scesa in Prima categoria, il Montecosaro. In un match ininfluente in chiave classifica, l’1 a 1 è di rigore: botta e risposta al tramonto del primo tempo fra Ulivello e Perrella. Tornando nei quartieri alti, la Civitanovese accede aritmeticamente agli spareggi promozione grazie al tris al Polisportivo contro la Monterubbianese: man of the match Chornopyshchuk, autore della tripletta decisiva (leggi l’articolo).

Alla penultima curva il Corridonia di Massimo Ciocci si assicura la permanenza in categoria, forte del successo all’inglese ai danni del Portorecanati: con un gol per tempo, a segno Ogievba (assist Cartechini) ed Emiliozzi (in contropiede). Gli orange (29 punti) restano aggrappati alla zona playout e nel prossimo turno non dovranno aumentare il distacco di otto lunghezze dalla Palmense (37) e allo stesso tempo non farsi scavalcare dal Castignano (27), nella giornata appena passata battuto dalla Cluentina, che da matricola conquista la matematica salvezza trascinata dal gol di Tommaso Gianfelici nel finale di partita.

La top 11 (3-4-3): Massaccesi (Cluentina); Berrettoni (Trodica), Smerilli (Civitanovese), Tartabini (Corridonia); Carlo Mongiello (Chiesanuova), Garbuglia (Maceratese), Emiliozzi (Corridonia), Diemè (Maceratese); Tittarelli (Maceratese), Chornopyshchuk (Civitanovese), Cuccù (Trodica). All.: Martinelli (Trodica).

Il personaggio della settimana: Roman Chornopyshchuk (Civitanovese). L’attaccante di origine ucraine segna una tripletta e regala matematicamente il quarto posto ai rossoblu. Di destro, di sinistro e di opportunismo trasforma i tre gol che lo proiettano a quota tredici in classifica marcatori. Mister Vagnoni potrà contare anche sulla sua vena realizzativa per cercare il salto di categoria tramite i playoff.

PROMOZIONE – GIRONE B (16esima giornata di ritorno):

Aurora Treia – Monturano Campiglione 0-1

Castignano – Cluentina 0-1

Centobuchi – Futura 96 1-4

Civitanovese – Monterubbianese 3-1

Corridonia – Portorecanati 2-0

Maceratese – Palmense 5-2

Monticelli – Atletico Centobuchi 0-2

Potenza Picena – Montecosaro 1-1

Trodica – Chiesanuova 2-1

CLASSIFICA: Maceratese 70, Chiesanuova 69, Monturano Campiglione 66, Civitanovese 60, Futura 96 55, Monterubbianese e Aurora Treia 48, Trodica 47, Potenza Picena 46, Cluentina 45, Monticelli 42, Corridonia e Atletico Centobuchi 41, Palmense 37, Portorecanati 29, Castignano 27, Montecosaro 19, Centobuchi 15.

PROSSIMO TURNO (sabato 11 giugno – ore 16.30):

Atletico Centobuchi – Castignano

Chiesanuova – Potenza Picena

Cluentina – Trodica

Futura 96 – Corridonia

Montecosaro – Aurora Treia

Monterubbianese – Monticelli

Monturano Campiglione – Maceratese

Palmense – Centobuchi

Portorecanati – Civitanovese

© RIPRODUZIONE RISERVATA