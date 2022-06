Investito da un’auto,

ciclista al pronto soccorso

CIVITANOVA - L'incidente poco dopo le 21 in via Martiri di Belfiore. L'uomo stava pedalando in sella alla sua bicicletta e dopo l'urto è finito a terra. E' stato trasportato in ambulanza all'ospedale

5 Giugno 2022 - Ore 22:02 - caricamento letture

Investito da un’auto mentre pedala in sella alla sua bicicletta, un uomo trasportato al pronto soccorso. E’ successo poco dopo le 21 in via Martiri di Belfiore a Civitanova, poco dopo la traversa di via Pilo.

Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Camerino, che si occupa dei rilievi del caso e di stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto, l’uomo stava pedalando in sella alla sua bici quando è stato urtato da una Toyota ed è finito a terra. Immediati i soccorsi. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori dell’emergenza che, prestate le prime cure del caso, hanno trasportato l’uomo in codice giallo con l’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova.

(Redazione Cm)

(foto di Federico De Marco)

© RIPRODUZIONE RISERVATA