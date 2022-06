Scontro all’incrocio,

auto prende fuoco

CIVITANOVA - Due feriti portati in ospedale. Lo scontro avvenuto in contrada San Domenico intorno alle 21

4 Giugno 2022 - Ore 23:09 - caricamento letture

Scontro ad un incrocio, auto prende fuoco. L’incidente è successo a Civitanova intorno alle 21 di questa sera. Secondo quanto ricostruito dell’incidente, una Fiat Panda si è scontrata con una minicar della Citroen, in contrada San Domenico.

A causa dell’incidente la Panda ha iniziato a fumare. Immediata la chiamata di soccorso a 118 e vigili del fuoco. Il tempo per i pompieri di arrivare e si sono sviluppate delle fiamme dal motore della vettura. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme che hanno comunque causato danni importanti alla vettura. Due le persone che sono state soccorse dal 118 e trasportate in ospedale a Civitanova. Sul posto per gli accertamenti è intervenuta la polizia stradale. L’incidente si è verificato a poca distanza da dove, a Santa Maria Apparente, è avvenuto uno scontro tra due vetture, in cui ha perso la vita un uomo (leggi l’articolo).



