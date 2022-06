Scooterista investito,

individuata l’auto pirata

CIVITANOVA - La polizia stradale deve comprendere chi fosse alla guida del veicolo che ieri sera ha travolto un uomo lungo la Adriatica e poi si è allontanato

È ricercato dalla polizia stradale il pirata che ieri sera ha investito uno scooterista per poi allontanarsi, senza fermarsi a dare soccorso pur se inseguito da due ragazzi anche loro in scooter.

L’incidente è avvenuto ieri sera lungo la statale Adriatica, a Civitanova (via De Amicis). Secondo i testimoni l’automobilista, al volante di una Lancia Ypsilon vecchio modello, nello svoltare verso sinistra per imboccare una traversa di via De Amicis ha travolto un uomo che si trovava in sella ad uno scooter e che andava in direzione sud. Per il ferito, soccorso dal 118, nulla di grave.

È stato trasportato in ospedale con un codice giallo. Due ragazzi che precedevano lo scooterista ferito hanno visto quello che era accaduto e si sono lanciati all’inseguimento dell’automobilista. Lo hanno raggiunto e gli hanno detto di tornare indietro. Ma chi era al volante non si è fermato e ha proseguito ugualmente.

I due ragazzi hanno comunque fatto una foto di auto e targa che poi hanno fornito alla pattuglia della polizia stradale giunta sul posto per gli accertamenti del caso. Gli agenti hanno rintracciato l’auto che aveva danni compatibili con l’incidente. Resta da chiarire chi fosse al volante della vettura e su questo aspetto proseguiranno gli accertamenti della Polstrada.

