Investe scooterista e va via,

inseguito da due ragazzi

CIVITANOVA - Il conducente di una vettura dopo l'incidente, verso le 21, lungo la Statale Adriatica, si è allontanato senza prestare i soccorsi. Il ferito portato in ospedale

1 Giugno 2022 - Ore 22:02 - caricamento letture

Investe uno scooter e poi fugge inseguito da due ragazzi. È successo questa sera a Civitanova. Tutto si è svolto intorno alle 21. Un uomo in sella ad uno scooter stava percorrendo via De Amicis, un tratto della statale Adriatica, in direzione sud (verso Porto Sant’Elpidio). Nello stesso momento stava passando un’auto (si tratterebbe di una Lancia Ypsilon vecchio tipo) in direzione contrario allo scooter.

Poi il conducente ha svoltato verso sinistra per andare ad imboccare una traversa di via De Amicis. Nel fare questa manovra il conducente dell’auto, secondo i testimoni, ha investito lo scooter e l’uomo che era in sella è caduto a terra. Chi era alla guida della vettura non si è fermato ma ha proseguito. Dell’incidente si sono accorti due ragazzi che erano pure loro in scooter e precedevano l’altro motorino e che hanno deciso di inseguire la vettura che si stava allontanando. I due ragazzi hanno raggiunto l’auto pirata e hanno chiesto al conducente di tornare indietro. A bordo c’era un uomo che non si è fermato. I ragazzi a quel punto hanno fatto la foto alla targa della vettura per poi consegnarla alle forze dell’ordine. Sul posto è intervenuto il 118 per i soccorsi. Il conducente dello scooter è stato portato all’ospedale di Civitanova, non è grave.

(Foto Federico De Marco)

