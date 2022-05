Lavori in via Mattei,

come cambia la viabilità

MACERATA - Il comando della Polizia locale ha emesso un’ordinanza per regolamentare la circolazione nel tratto compreso tra la rotatoria con via Tucci e il sottopasso ferroviario

Lavori di riparazione e consolidamento del manto stradale di via Mattei nel tratto compreso tra la rotatoria con via Tucci e il sottopasso ferroviario, il Comando della Polizia locale di Macerata ha emesso un’ordinanza per regolamentare la circolazione nella zona. «Il provvedimento, in vigore dal 6 al 10 luglio, prevede dal 6 al 7 luglio sarà chiusa la carreggiata a salire in via Mattei incrocio via Tucci (rotatoria). Divieto di transito nel tratto compreso fino al civico 10/12 di via Mattei (con “sbarramento” tra la rotatoria e l’ingresso dell’area privata civico) e in via dei Velini (incrocio via Corelli – via Ghino Valenti, rotatoria, in località Villa Potenza. Direzione obbligatoria verso via Ghino Valenti, per autobus e autocarri con portata superiore a 35 quintali che devono raggiungere via Roma e verso via Pancalducci (incrocio via Braccialarghe – rotatoria). Direzione obbligatoria “diritto” verso corso Cairoli, per autobus e autocarri con portata superiore a 35 quintali che devono raggiungere via Roma – conclude la nota -. Dall’8 al 10 luglio chiusura carreggiata a scendere: via Mattei incrocio Via Roma (rotatoria). Divieto di transito, con “sbarramento” in via Mattei (incrocio Via Fontescodella), e direzione obbligatoria “a sinistra”, con “sbarramento” a valle dell’incrocio».

