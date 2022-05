Silos in fiamme,

incendio alla ex Teuco

MONTELUPONE - Intervento dei vigili del fuoco nella zona industriale, l'alta colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Da accertare le cause che hanno originato il rogo, che è stato domato. Le fiamme sarebbero partite da materiale di scarto

Prende fuoco silos della ex Teuco di Montelupone. Le fiamme sarebbero partite da materiale di scarto che si trovavano ammassati all’interno del piazzale dell’azienda e poi si sono propagate al silos. Si tratta di una zona di capannoni che in questo momento non vengono utilizzati dall’azienda di via Virgilio Guzzini. Le fiamme sono scoppiate intorno alle 11 e quando hanno raggiunto il silos si è formata una densa colonna di fumo nero sopra la zona industriale di Montelupone, visibile a chilometri di distanza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con squadre da Macerata e Civitanova. Nel giro di un’ora le fiamme sono state spente, poi è iniziata l’opera di bonifica. In corso anche gli accertamenti per stabilire come si sia verificato l’incendio. Sono intervenuti anche i carabinieri di Montelupone. Al momento sull’origine del rogo sono in corso gli accertamenti. Le immagini di Montelupone di questa mattina ricordano quelle di un altro rogo che si è sviluppato nei giorni scorsi in provincia. Quello del 24 maggio quando c’è stato un incendio alla ditta Giotto di Montefano. Le fiamme sono scoppiate nel piazzale dell’azienda e sono partite da un bancale su cui si trovavano degli oblò di vecchie lavatrici. Secondo gli accertamenti svolti da vigili del fuoco e carabinieri, sarebbero stati proprio gli oblò a fare da lente ai raggi del sole dando in questo modo il la alla scintilla che ha poi fatto scaturire l’incendio. Il 25 maggio un terzo incendio. Nel corso della notte alla Giustozzi Ambiente di Montecassiano hanno preso fuoco alcuni grossi sacchi che erano all’esterno dell’azienda. All’interno dei sacchi scarti e qualche tipo di rifiuto solido. Le fiamme erano scoppiate intorno alle 2,30 del mattino.

