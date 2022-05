Rogo in un’azienda di materie plastiche

«Tenete chiuse le finestre» (Foto/Video)

MONTEFANO - Incendio alla Giotto in via Leonardo Da Vinci, il fumo visibile a chilometri di distanza. Il sindaco Angela Barbieri, a scopo precauzionale, ha avvertito la cittadinanza

24 Maggio 2022 - Ore 13:44 - caricamento letture I video dei lettori dell'incendio nell'azienda di Montefano

Incendio in un’azienda di materie plastiche, la Giotto in via Leonardo Da Vinci a Montefano. E’ successo poco dopo le 13 nella ditta che ha la sede nella zona industriale, in direzione Passatempo, e che si occupa di recupero e rigenerazione di materie plastiche.

Dalle prime informazioni sembra che stia bruciando del materiale all’esterno dell’azienda. I vigili del fuoco sul posto con le squadre di Macerata, Civitanova e Osimo hanno spento le fiamme e sono tuttora in corso le fasi di messa in sicurezza. Non si segnalano persone coinvolte. Il fumo nero visibile a chilometri di distanza. «Causa incendio di materiale plastico in corso, presso la vicina zona industriale di Montefano, si consiglia a livello precauzionale di tenere chiuse momentaneamente le finestre su tutto il territorio di Filottrano», ha scritto su Facebook l’assessore di Filottrano Doriano Carnevali, stessa comunicazione inoltrata dal sindaco di Montefano Angela Barbieri ai concittadini sul gruppo Whatsapp del Comune.

