Rogo nella notte in una ditta di rifiuti,

si indaga sulle cause

MONTECASSIANO - L'incendio ha interessato la Giustozzi ambiente, a prendere fuoco alcuni grossi sacchi all'esterno della ditta. Accertamenti in corso anche sul tipo di materiale andato in fiamme

Fiamme alla Giustozzi ambiente di Montecassiano, si indaga sulle origini del rogo e sul materiale andato in fiamme. L’allarme è scattato stanotte verso le 2,30 nello stabilimento di via Piane di Potenza dove vengono trattati rifiuti. A prendere fuoco alcuni grossi sacchi che si trovavano all’esterno dell’azienda, ma non erano coperti. Fiamme alte e fumo nero erano ben visibili anche a distanza. Sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco. L’incendio è stato domato e si è evitato che le fiamme potessero raggiungere anche altro materiale o zone dell’azienda. La zona è stata quindi messa in sicurezza, un intervento quello dei vigili del fuoco durato quasi quattro ore.

Accertamenti in corso sul tipo di materiale andato in fiamme. Non è chiaro ancora infatti cosa ci fosse nei grossi sacchi, sicuramente qualche tipo di scarto o di rifiuto, materiale solido insomma. Così come restano da accertare le cause del rogo, nessuna pista al momento è esclusa. Sul luogo dell’incendio comunque non sono stati trovati inneschi o altri indizi che possano far pensare a un incendio doloso. E’ il secondo caso in meno di 24 ore che interessa un’azienda della provincia. Ieri pomeriggio infatti un grosso incendio si è sviluppato alla Giotto di Montefano, dove sono andati a fuoco alcuni oblò di vecchie lavatrici ammassati su dei bancali all’esterno della ditta.

