Mordi un hamburger

per il progetto Afam

“Vorrei andare al mare”

L'INIZIATIVA di Alzheimer Uniti Marche Odv a Macerata, Civitanova e Porto Recanati da venerdì a domenica

25 Maggio 2022 - Ore 15:01 - caricamento letture

Per ogni hamburger venduto nei giorni 27-28-29 maggio da Crazy Burger, Mc Fast e Panino Marino di Macerata, American Graffiti, Panino Marino e Sider di Civitanova, Birreria delle Grotte, Civico 18 e Dublin Pub di Porto Recanati, 0,50 centesimi saranno devoluti a sostenere il progetto dell’Afam Alzheimer Uniti Marche Odv”Vorrei andare al mare” una vacanza indimenticabile per persone con Alzheimer. «I soldi raccolti serviranno per pagare l’equipe di professionisti multidisciplinare che si prenderà cura delle persone malate durante la vacanza – si legge in una nota -. Questo è il link della campagna dove si può donare e leggere il progetto: http://eppela.com//vorreiandarealmare . Afam ringrazia sentitamente i ristoratori che partecipano alla raccolta fondi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA