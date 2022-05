“L’officina delle anime rotte”

presentazione del libro

alla Mozzi Borgetti

L'OPERA della scrittrice maceratese Anna Maria Tamburri al centro dell'appuntamento in programma giovedì alle 17

24 Maggio 2022 - Ore 12:35 - caricamento letture

Giovedì 26 maggio alle 17, nella sala Castiglioni della biblioteca Mozzi Borgetti in piazza Vittorio Veneto a Macerata, si svolgerà la presentazione del libro “L’officina delle anime rotte” della scrittrice maceratese Anna Maria Tamburri, edito dalla casa editrice Liberilibri. L’evento è promosso dall’Accademia dei Catenati, in collaborazione con l’Associazione Culturale Le Casette e con il patrocinio del Comune di Macerata.

Intervengono, insieme all’autrice, Maria Stefania Gelsomini della Liberilibri e Lorella Bonotti Cerasi. Introduce l’incontro Angiola Maria Napolioni dell’Accademia dei Catenati.

L’officina delle anime rotte è un’originale raccolta di racconti, dieci storie che appartengono al mito ma entrano come segni rivelatori anche nella quotidianità. Storie piene di anima in cui si rinnovano motivi ancestrali che, pur dimenticati, continuano a rappresentare la trama sotterranea dell’esistere nostro e dell’universo. Per poterli ritrovarle, sostiene l’Autrice, occorre scorgere le “soglie”, credere in una connessione universale, avere il trasalimento del Mistero che avvolge insieme la materia e lo spirito, per poi varcarle, e vivere un Altrove che ci è accanto e a volte ci chiama.

La Tamburri, già autrice per Liberilibri dei versi che accompagnano le incisioni di Giuseppe Mainini in Echi (2006), compie una ricerca simile a uno scavo archeologico di universi e tempi lontani – oppure vicinissimi ma a noi celati – per la quale non è necessaria alcuna sapienza. È una ricerca basata sulla fiducia, grazie alla quale è possibile rintracciare le scintille di luce divina disperse e impigliate nel male e liberarle. Così facendo, secondo quanto affermava il rabbino Isaac Luria considerato il padre della Kabbalah contemporanea, ci facciamo carico del compito affidato ad Adamo e ai suoi discendenti, ricreando la nostra immagine divina. La copertina del libro riproduce un particolare dell’opera Presenze (2018) dell’artista maceratese Carlo Ballesi.

