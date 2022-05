Morto l’avvocato Gaeta,

è stato sindaco di Camerino

AVEVA 87 anni, è stato anche presidente dell'Ordine degli avvocati della città ducale. E' stato il primo ad interpretare il Duca da Varano nella rievocazione storica. Il funerale domani

Camerino piange l’avvocato Giovanni Gaeta ex sindaco ed ex presidente dell’Ordine degli avvocati di Camerino, negli anni Novanta. Originario della Lucania era nato a Matera 87 anni fa, arrivato in città a seguito del padre ispettore scolastico.

A Camerino ha vissuto la giovinezza ed è cresciuto, si era laureato in Giurisprudenza e aveva iniziato la carriera di avvocato sotto la supervisione dell’avvocato Giuseppe Sartori, proseguendo poi una brillante carriera legale, che lo rese noto a livello nazionale.

Lascia la moglie Nanda i figli Giuseppe e Rosella, gli adorati nipoti. Il suo è uno degli studi di avvocati più noti della città, ora il timone è passato ai figli. Si era impegnato in politica con il partito Repubblicano, è stato sindaco di Camerino dal 1981 al 1985, è stato più volte consigliere comunale ed assessore, è stato eletto anche consigliere provinciale.

Sempre attivissimo in città lo si ricorda come primo in assoluto ad avere impersonato il duca da Varano nella rievocazione storica insieme alla moglie Nanda. Era una persona pacata e corretta di grande umanità, con un fare signorile ed elegante, molto legato alla città alla famiglia, alle sue amicizie, non ha mai smesso di esercitare la professione forense fino ad anni recenti. Poco tempo fa si è ammalato. I funerali si terranno domani (24 maggio) alle 15,30 nella basilica di San Venanzio.

