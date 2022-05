Il cane Leo si perde alle Gole dell’Infernaccio,

ritrova la strada dopo due giorni nel bosco

STORIA - I padroni, una coppia di Porto Recanati, lo hanno cercato ovunque e avevano anche previsto una ricompensa di mille euro per chi lo avesse trovato

Per due giorni ha vagato nel bosco per poi ritrovare la strada di casa o meglio del parcheggio da dove era partito. E’ la singolare avventura di Leo, un Golden Retriver bianco di 3 anni e mezzo. Sabato i suoi padroni, una coppia di Porto Recanati, l’hanno portato all’Eremo di San Leonardo durante una escursione alle Gole dell’Infernaccio a Montefortino. Leo si è allontanato ed è sparito.



La coppia con degli amici ha iniziato le ricerche ma per due giorni Leo ha fatto perdere le sue tracce tanto da spingere i suoi padroni a diffondere un annuncio per ritrovarlo con tanto di ricompensa «Si tratta di un cane molto dolce, socievole e assolutamente innocuo – scriveva la famiglia disperata ieri – dopo due giorni di ricerche in collaborazione con i vigili del fuoco di Amandola che ringraziamo di cuore per il supporto prestato, non si hanno ancora tracce del cane. Leo ha il microchip e potrebbe essersi allontanato di chilometri dal punto in cui si sono perse le sue tracce. Offriamo ricompensa di 1.000 euro per chi riuscisse a riportarlo a casa». Questa mattina, dopo aver vagato per due giorni, Leo si è ripresentato nel parcheggio delle Gole dell’Infernaccio, proprio lì dove era arrivato con i suoi padroni. Erano le prime luci dell’alba e la sua padrona era già lì pronta per riprendere le ricerche quando ha trovato la bella sorpresa.

