SERIE D - I cremisi perdono 3 a 1 al Della Vittoria, vano il gol della bandiera di Zammarchi nel finale. Già sicuri del terzo posto, i ragazzi di Mosconi cercheranno il sorpasso sui laziali nell'ultima giornata a Montegiorgio. I leopardiani, matematicamente in Lega Pro, subiscono il tris del SN Notaresco. Domenica prossima la festa promozione al Tubaldi

Nel match della penultima giornata di campionato il Tolentino subisce il tris (1-3) del Pineto, quarta forza del girone F di Serie D. Al “Della Vittoria”. Gli ospiti passano in vantaggio con due eurogol firmati Barlanfante e Minincleri, al tramonto del primo tempo. Nella ripresa Domizi chiude le ostilità. Rete della bandiera cremisi firmata Zammarchi. I ragazzi di Mosconi, già sicuri del terzo posto, restano a quota 56, ma il Trastevere si porta a due lunghezze di vantaggio. Proveranno dunque il sorpasso domenica prossima nella trasferta di Montegiorgio. Poi i playoff, da scoprire l’avversario. La capolista Recanatese, già promossa in Lega Pro, cade 3 a 0 in Abruzzo contro il SN Notaresco, sotto i colpi di Maio (doppietta) e Scimia. Ultimo impegno stagionale, nel prossimo weekend, al “Nicola Tubaldi”, contro il Chieti.

La cronaca. Calcio d’inizio per gli ospiti. Il match dopo la classica fase di studio vede il primo acuto al 10′: Zammarchi semina il panico e incrocia, di poco sul fondo. Rispondono immediatamente gli abruzzesi: Cascione sguscia in area, cioccolatino per Romano ma sontuoso Marricchi d’istinto a salvare sulla linea. Ci riprova il Tolentino con Capezzani, inzuccata sul fondo. Gara gradevole con occasioni da ambo le parti ma poco incisive. A dieci dal termine si rompono gli equilibri: Pezzotti pennella, Romano a rimorchio per Barlafante che estrae il classico coniglio dal cilindro che toglie le ragnatele dal sette per il vantaggio biancazzurro. Da un eurogol all’altro: Minincleri, servito con la punta del piede da Cascione a giro, suggella il pesantissimo raddoppio a centoventi secondi dal termine.

Nella ripresa il Pineto prova a sfruttare gli spazi. Minincleri cerca il bis, alto. Dalla parte opposta azione insistita. Prima Bartoli poi Zammarchi si infrangono sul muro biancazzurro. Il Pineto insiste e trova il tris: su corner Domizi prende la mira e toglie come Barlafante le ragnatele dall’incrocio. A dieci dal termine Pezzotti vuole arrotondare il parziale, fuori di poco. Qualche minuto dopo è il neo entrato Rodriguez a voler oscurare i precedenti marcatori con un pallonetto da centrocampo di poco sul fondo. Nel finale Zammarchi sigla il gol della bandiera cremisi approfittando di una indecisione della retroguardia teramana.

Il tabellino di Tolentino – Pineto 1-3:

TOLENTINO: Marricchi; Stefoni, Strano, Nonni; Lattanzi, Zammarchi, Bartoli, Severini (65′ Miccoli), Salvatelli; Padovani (75′ Fofana), Capezzani (70′ Tortelli). A disp.: Bucosse, Bonacchi, Tartarelli, Conti, Giaconi, Moscati. All.: Mosconi.

PINETO: Mercorelli; Mesisca (79′ Rea), Pepe(K), Della Quercia; Cascione, Minincleri, Domizi (73′ Di Giacomo), Galeano, Pezzotti; Romano (76′ Rodriguez) , Barlafante (66′ Del Mastro). A disp.: Montese, Caprioli, Piccioni, De Biase, Marcone. All.: Amaolo.

TERNA ARBITRALE: Edoardo Gianquinto di Parma (Paolo Vitaggio di Trapani – Salvatore Damiano di Trapani)

RETI: 34′ Barlafante, 43′ Minincleri, 63′ Domizi (P), 94′ Zammarchi (T)

NOTE: ammoniti: Nonni, Severini (T) Galeano, Mesisca (P)

Il tabellino di SN Notaresco – Recanatese 3-0:

SN NOTARESCO: Mariani, Bruno, Diarra, Speranza, Maio, Valenti, Massarotti, Blando, Sorrini, Gallo, Scimia. A disp.: Rapagnani, Bellardinelli, Fredrich, Pesce, Pampano, Petruzzi, Bana, Dorato, Esposito. All.: Epifani.

RECANATESE: Urbietis, Alessandrini, Quacquarelli, Sopranzetti, Pacciardi, Alessandretti, Minicucci, Grieco, Defendi, Sbaffo, Giampaolo. A disp.: Cingolani, Marafini, Capitani, Raparo, Gomez, Moliterni, Senigagliesi, Guidobaldi, Minnozzi. All.: Pagliari.

TERNA ARBITRALE: Torreggiani di Civitavecchia (Gookooluk di Civitavecchia – D’Alessandris di Frosinone)

RETI: 41′ p.t. e 23′ s.t. Maio, 29′ s.t. Scimia

