La maceratese Maria Chiara Cera

è medaglia di bronzo olimpica

VASCA - Grande risultato per la 23enne del Centro Nuoto Macerata alle Olimpiadi per sordi in Brasile

7 Maggio 2022 - Ore 17:35

Prima e storica medaglia olimpica per Maria Chiara Cera. La giovane maceratese, classe 1999, ha appena conquistato il bronzo alle Deaflympics, le Olimpiadi per sordi che sono in svolgimento in Brasile. L’atleta di spicco del Centro Nuoto Macerata è salita sul podio nella staffetta 4×100 mista femminile con le compagne Noemi Canino, Jessica Diddoro, Sara e Gaia Maragno.

Il contributo di Maria Chiara in precedenza aveva permesso alla staffetta di qualificarsi e aveva consentito alla veneta Sara Maragno di riposare, così da arrivare carica alla gara individuale dove ha poi vinto l’argento nei 50 stile. A Caxia do Sul dunque un grandissimo e indimenticabile risultato per la Cera che, oltretutto, sta disputando la competizione in modo superbo facendo registrare record personali in tutte le gare. Felicissimi per lei i due tecnici del Centro Nuoto Macerata Mauro Antonini e Franco Pallocchini che guidano la spedizione azzurra nelle vesti, rispettivamente, di Direttore Tecnico della Nazionale e di Consigliere Federale Fssi. Il gruppo italiano a metà manifestazione è già arrivato ad 8 medaglie e chissà che le gioie non siano terminate.

