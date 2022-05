Graffiti e mura imbrattate,

convenzione con una ditta specializzata

«Una risposta reale e concreta ai cittadini»

MACERATA - Il Comune comparteciperà alla spesa di ripulitura sostenuta dal privato per il 30%, fino a un massimo di 40mila euro. L'assessore Renna: «È interesse dell’amministrazione incentivare i cittadini proprietari di immobili deturpati a mantenere pulito e dignitoso il proprio stabile»

Graffiti e mura imbrattate, convenzione tra Comune e ditta specializzata. La Giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi la delibera relativa all’avvio dell’iniziativa per la rimozione dei graffiti, la lotta al degrado e il ripristino del decoro della città. «Il progetto, che avrà una durata sperimentale di 12 mesi – spiega l’amministrazione – è stato pensato con l’obiettivo di agevolare economicamente i cittadini proprietari di immobili che presentano graffiti o imbrattamenti e per garantire, tutelare e migliorare il decoro urbano al fine di restituire dignità agli spazi e agli edifici della città».

«Dopo aver ricevuto varie segnalazioni dai cittadini ci siamo subito attivati per dare una risposta reale e concreta – ha commentato l’assessore alla Sicurezza e al Decoro Urbano Paolo Renna -. Tra le nostre linee programmatiche di Governo c’è anche la riprogettazione urbana della città che prevede la riduzione del degrado, la valorizzazione dell’esistente e il recupero dell’inutilizzato per una ridefinizione degli spazi che sia armoniosa e a misura di cittadino e dell’ambiente. È interesse dell’Amministrazione, in questo caso, incentivare i cittadini proprietari di immobili deturpati da graffiti e scritte e mantenere pulito e dignitoso il proprio stabile per avere una ricaduta positiva anche sull’immagine di tutta la città». Tra gli ultimi casi segnalati in città, le scritte comparsa in galleria del Commercio, sulla vetrina di un noto negozio e ad una boutique del centro di Macerata dopo la vittoria dell’Italia agli Europei.

L’Amministrazione ha stipulato una convenzione con una ditta specializzata per la rimozione dei graffiti, che applicherà prezzi molto vantaggiosi. Il proprietario dell’immobile imbrattato potrà rivolgersi alla ditta e inoltre, per incentivare maggiormente i cittadini, l’Amministrazione comparteciperà alla spesa di ripulitura sostenuta dal privato per la quota del 30% per un massimale di 40mila euro annui. La convenzione prevede anche che gli Enti proprietari degli edifici di proprietà pubblica possano usufruire del servizio offerto dalla ditta ai prezzi indicati senza la compartecipazione comunale alla spesa sostenuta. Al termine del periodo di prova, l’amministrazione farà le dovute valutazioni e adotterà i relativi provvedimenti.

