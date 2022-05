Le ultime “sfide” di Macerata Racconta:

Daria Bignardi, Loredana Lipperini

e Serena Dandini sul palco

FESTIVAL - Calendario fitto di appuntamenti per le giornate conclusive della rassegna letteraria. Tra i protagonisti di domani (sabato 7 maggio) Luca Pakarov, Jonathan Bazzi e Ginevra Lamberti. Per i più piccoli c'è Simone Maretti. IL PROGRAMMA COMPLETO

6 Maggio 2022 - Ore 11:55 - caricamento letture

Serena Dandini, Daria Bignardi, Loredana Lipperini e tanti altri i protagonisti delle Ultime “sfide” per Macerata Racconta, il festival letterario nazionale che tra domani, sabato 7, e domenica 8 maggio, presenterà gli ultimi ospiti dell’undicesima edizione del festival.

Calendario fitto di appuntamenti nella giornata di domani che si aprirà alla Galleria degli Antichi forni, alle 12, per la serie “Miti di ieri e di oggi”, Loredana Lipperini e Luca Pakarov. Due storie diverse che raccontano una “ricerca”, due luoghi abitati a farne da sfondo: i Sibillini con i propri miti e Macerata, prototipo di una sonnacchiosa provincia. I due autori, rispettivamente di “Nome non ha” e di “Cesco e il grande tossico”, dialogano sui loro nuovi romanzi.

Loredana Lipperini è giornalista e scrittrice. Collabora da molti anni con le pagine culturali de “la Repubblica” e de “Il Venerdì di Repubblica”. È una delle voci storiche di Radio Tre alla conduzione ella trasmissione Fahrenheit. Dal 2004 ha un blog, www.lipperatura.it. Tra i suoi molti libri ricordiamo i suoi ultimi romanzi: “Nome non ha, cercando la sibilla” (Hacca edizioni), “La Notte si avvicina”, “Magia Nera” e “L’arrivo di Saturno” editi da Bompiani. Da otto anni è la curatrice, insieme a Lucia Tancredi dello spin off invernale di Macerata Racconta: I giorni della merla.

Luca Pakarov scrittore e giornalista nato a Macerata nel 1977. Si è laureato in Filosofia, collabora con il Manifesto, ha scritto per Rolling Stone, Ctrl magazine, Linus, il Tascabile e altre testate. Ha pubblicato reportage narrativi, raccolte di racconti e il libro-inchiesta La traccia seguente (Agenzia X, 2016). Si occupa di circo contemporaneo con la compagnia El Grito e collabora con il Montelago Celtic Festival.

Alle 17.30, all’Auditorium della Biblioteca Mozzi Borgetti, invece, sarà la volta di Jonathan Bazzi e Ginevra Lamberti presentati da Chiara Valerio.

C’è una vita “fuori dal centro” fatta di corpi, passioni, silenzi, illusioni, desideri. Una vita all’apparenza marginale, che guarda a un altrove e ricerca un “centro” per arrestare la propria deriva. Una “sfida” tra due “giovani” rivelazioni della narrativa italiana.

Jonathan Bazzi è nato a Milano nel 1985. Cresciuto a Rozzano, nella estrema periferia sud della città. Laureato in filosofia con Il suo primo romanzo Febbre, uscito per Fandango nel maggio 2019, ha attirato l’attenzione di critica e pubblico fino ad aggiudicarsi un posto nella mitica cinquina del Premio Strega. Corpi minori, il suo nuovo romanzo è un libro su Milano e sull’amore, ovvero la più ostinata delle nostre ossessioni. Sul mostro che ogni amore – soprattutto ogni grande amore – custodisce, e qualche volta scatena. Molto sensibile alle questioni di genere, Bazzi ha collaborato con molte testate online e magazine importanti come Gay.it, Vice, The Vision, Il Fatto.it.

Ginevra Lamberti scrittrice e copywriter, vive in Veneto, ed è laureata in Lingue e Culture Euroasiatiche e del Mediterraneo. I suoi romanzi sono tradotti in Germania, Cina, Francia, Regno Unito e Brasile. Con il suo secondo romanzo Perché comincio dalla fine (edito da Marsilio 2019) ha vinto il premio Mondello 2020. Il suo ultimo romanzo, sempre edito da Marsilio, è Tutti dormono nella valle, ambientato nei movimentati anni settanta, racconta la storia di Costanza e Claudio ricca di avventure, dolori, allegrie e che porterà la bambina che oggi racconta questa storia.

Alle 18,30, al cinema Italia per “La sfida della vita vissuta”, presentata da Loredana Lipperini, ci sarà Daria Bignardi con “Libri che mi hanno rovinato la vita”.

“I libri sono incontri e, come gli incontri che facciamo nella vita, ci sono incontri che ci fanno bene e incontri che ci fanno male.” Partendo dalle passioni letterarie che l’hanno formata, Daria Bignardi si confessa in modo intimo narrando l’avventura temeraria e infaticabile di conoscere sé stessi attraverso le proprie zone d’ombra.

Daria Bignardi, scrittrice e giornalista, vive a Milano. Come autrice ha esordito nel 2009 con il memoir Non vi lascerò orfani (Mondadori), che ha vinto il premio Rapallo, il premio Elsa Morante, il premio Città di Padova. Da allora ha collezionato successi editoriali sempre con Mondadori, tra i quali Un karma pesante (2010), L’acustica perfetta (2012), L’amore che ti meriti (2014), Santa degli impossibili (2015) e Storia della mia ansia (2018), Oggi faccio azzurro (2020). Ha esordito nel 1991 come giornalista televisiva in Milano Italia su RAI3. Celebri le sue interviste nelle trasmissioni: Le invasioni Barbariche, L’era Glaciale e L’Assedio che la vedevano come unica conduttrice. Ha anche collaborato con Vanity Fair ed ha diretto Donna.

Sempre sabato in calendario alle 16.30 alla Galleria degli Antichi forni Ivan Sciapeconi con “40 cappotti e un bottone”, incontro valido come formazione per insegnanti ed educatori introdotto da Mauro Gentili e Francesco Rocchetti.

Alle 17 al Centro commerciale Valdichienti Simone Maretti con la narrazione per bambini 4 – 8 anni “Ti sfido e non ridere” (consigliata la prenotazione a giovani@macerataracconta.it ) mentre in serata, alle 21.30, al cinema Italia il celebre narratore sarà protagonista dell’attesa “Notte dei racconti”.

In centro storico, alle 19, ci saranno “Le incursioni Letterarie” a cura dell’associazione Donne di Carta.

Infine alle 21.15 al Teatro Lauro Rossi di scena Serena Dandini con “Lee e le altre”, storie di donne valorose. Con lei sul palco Chiara Valerio.



Macerata Racconta è organizzato dell’associazione Contesto in collaborazione con il Comune di Macerata e l’Università di Macerata, con il patrocinio della Regione Marche, della Camera di Commercio delle Marche, del Garante regionale dei diritti della persona e dell’Ordine degli Avvocati di Macerata e con il contributo di BPER Banca, MC Consulting Unipol SAI di Macerata e Centro Commerciale Val di Chienti.

