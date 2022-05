Auto tampona scuolabus,

soccorsa alunna della primaria

TREIA - La piccola è stata portata in ospedale in via precauzionale, nulla di grave ma tanto spavento

6 Maggio 2022 - Ore 16:57 - caricamento letture

Suv tampona il pullmino della scuola, soccorsa una bambina di 9 anni che stava scendendo (nulla di grave, ma tanta paura per la piccola). È successo a Treia, lungo la statale Cingolana, intorno alle 14 di questo pomeriggio. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, intervenuta sul posto insieme ai carabinieri, la vettura ha tamponato un pullmino che stava andando in direzione di Chiesanuova e che si era fermato per far scendere una alunna della scuola primaria di Chiesanuova che stava facendo rientro a casa. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che hanno soccorso la bambina. La piccola è stata portata in ospedale in via precauzionale, ma per lei niente di grave. In seguito all’incidente lungo la Cingolana si sono formate lunghe code.

© RIPRODUZIONE RISERVATA