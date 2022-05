Auto si ribalta su via Bramante,

conducente portata in ospedale

Lunghe code a uscire da Macerata

INCIDENTE intorno alle 16 dopo il polo Bertelli. Una ragazza è stata soccorsa dal 118, non è grave

6 Maggio 2022 - Ore 16:39 - caricamento letture

Auto si ribalta lungo via Bramante su di un curvone che sta, a scendere, passato il polo Bertelli. La conducente è stata portata in pronto soccorso dal 118, le sue condizioni non sono gravi. L’incidente è successo intorno alle 16 di questo pomeriggio. Sulle cause dell’incidente sono in corso gli accertamenti. Secondo le prime informazioni potrebbe essere avvenuto a causa del fondo stradale reso viscido dalla pioggia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere e mettere in sicurezza l’auto. A causa dell’incidente si sono formate lunghe code a scendere da Macerata con una fila di auto che alle 16,25 arrivava fino alla rotatoria che si trova a monte del cimitero.

(in aggiornamento)

© RIPRODUZIONE RISERVATA