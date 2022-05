Previsioni economiche per il 2022

e impatti sulle imprese:

a colloquio con Mario Baldassarri

INCONTRO con il presidente Istao, organizzato da Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli-Fermo, in programma venerdì alle 17,30 nella sede territoriale in via Pesaro. Moderano il segretario Giorgio Menichelli e Matteo Zallocco, direttore di Cronache Maceratesi

Quale futuro dobbiamo aspettarci per il nostro Paese? Quali saranno le conseguenze della crisi russo-ucraina? Le previsioni economiche per il 2022 e gli impatti sulle imprese saranno al centro dell’incontro con il presidente Istao Mario Baldassarri, organizzato da Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo venerdì alle 17,30 nella sede territoriale di Macerata in via Pesaro 21.

L’incontro, moderato dal segretario Giorgio Menichelli e dal giornalista Matteo Zallocco, direttore di Cronache Maceratesi, sarà occasione per approfondire il quadro macroeconomico nazionale e locale, con particolare riguardo all’andamento del Pil, dei consumi, la ripresa post covid e la frenata generata dallo scoppio della guerra.

«Prosegue la collaborazione tra Confartigianato Imprese Macerata, Ascoli Piceno e Fermo ed Istao, uno degli istituti di alta formazione più prestigiosi del panorama nazionale e internazionale – le parole del segretario Giorgio Menichelli -. Una collaborazione che ha prodotto indispensabili momenti di sviluppo per il territorio, con un’attenzione mirata alla crescita delle aree interne e alla costruzione di una nuova managerialità. In tale direzione, ricordo, sono stati davvero significativi i numerosi corsi organizzati insieme, come i recenti webinar sul futuro delle imprese che hanno arricchito i partecipanti con strumenti efficaci ed efficienti. Siamo convinti che anche questo appuntamento sarà un’occasione imperdibile per guardare al presente (e soprattutto) al domani del nostro Sistema Italia. A guidare l’incontro, del resto, ci sarà il presidente Istao Mario Baldassarri, economista di grande rilievo, già Vice ministro dell’Economia e delle Finanze, parlamentare per diverse legislature e affermato Docente Universitario. La sua esperienza nel mondo imprenditoriale (cito solamente il suo ruolo di consigliere d’amministrazione dell’Eni) assicurerà un dibattito costruttivo e pieno di spunti per le nostre imprese». I posti per seguire l’incontro sono limitati, per chi fosse interessato a partecipare è possibile compilare il modulo d’iscrizione presente sul sito di Confartigianato.

