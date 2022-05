Colpito dall’elica del paramotore

prima del volo: muore un 65enne

RECANATI - Tragedia all'avio club Madonna di Loreto. L'uomo, un austriaco in vacanza, stava maneggiando col velivolo a terra. Il gestore della pista: «Purtroppo si è trattato di una disattenzione»

Incidente col paramotore prima del volo, muore un 65enne. La tragedia si è consumata all’alba di questa mattina all’avio club Madonna di Loreto di Recanati. La vittima è un austriaco, secondo una prima ricostruzione era in vacanza con un gruppo di altri tre amici. Erano qui da ieri e alloggiavano a Villa Musone. Avevano già fatto dei giri in volo col paramotore, una sorta di parapendio col motore a elica, e stamattina avrebbero dovuto replicare.

Si sono presentati all’avio club, gestito dall’associazione Ali sul Conero di Achille Cesarano, recordman in deltaplano, verso le 6. «Non ero presente – racconta Cesarano – ma da quello che mi hanno raccontato l’uomo stava effettuando una prova motore prima del volo, era a terra in mezzo al prato. Quando ha messo in moto, con il motore accelerato, l’elica gli si è girata verso la faccia. Purtroppo si è trattato di una disattenzione, una distrazione dovuta a una non corretta check list dei controlli prima di mettere in moto».

L’uomo non ha avuto scampo, l’elica che lo ha colpito al volto gli ha provato ferite tali da ucciderlo praticamente sul colpo. Quando è scattato l’allarme sul posto sono arrivati 118 e i carabinieri della Compagnia di Civitanova. Ma per il 65enne non c’era già più niente da fare. La pista di volo non è stata sequestrata e l’attività continua normalmente. Sono comunque in corso ulteriori accertamenti da parte dei militari.

