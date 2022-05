Unitre, premio alla cultura

al maestro Lorenzo Di Bella

IL RICONOSCIMENTO verrà assegnato durante il concerto di apertura della stagione di Civitanova Classica Piano Festival in programma venerdì alle 21,15 al teatro Annibal Caro

In concomitanza con il concerto di apertura della stagione di Civitanova Classica Piano Festival, l’Unitre di Civitanova conferirà il Premio alla Cultura 2022 al maestro Lorenzo Di Bella: l’appuntamento è per venerdì 6 maggio, alle 21,15, al teatro Annibal Caro di Civitanova Alta.

Il premio, indetto con la collaborazione dell’Amministrazione comunale e dell’azienda Teatri di Civitanova, è alla sua terza edizione e alla sua prima edizione è stato conferito ad Enrica Bruni, storico dell’arte e direttore della pinacoteca civica Marco Moretti, per essersi distinta nella tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e per la sua rivalutazione del museo cittadino. La seconda edizione del Premio ha visto insignito del prestigioso riconoscimento il professore Umberto Piersanti, poeta e scrittore marchigiano di fama internazionale, nel 2005 candidato al Premio Nobel per la Letteratura.

«Quest’anno – riferisce Marisa Castagna, presidente Unitre di Civitanova – il premio alla Cultura sarà assegnato a Lorenzo Di Bella, pianista di talento e come scrisse il suo maestro Lazar Bermann “brillante virtuoso, un emozionante e raffinato musicista”. Venerdì avrò l’onore di omaggiare il Maestro in apertura della quattordicesima stagione di Civitanova Classica Piano Festival, divenuta riferimento nel panorama culturale regionale per i suoi grandi ospiti del panorama musicale nazionale ed internazionale». Lorenzo Di Bella ha collaborato con importanti direttori d’orchestra, ha tenuto recital per le maggiori società concertistiche italiane, nei più grandi teatri e con importanti orchestre italiane ed estere. É docente di pianoforte presso il conservatorio Gioacchino Rossini di Pesaro ed è direttore artistico dell’Accademia Pianistica delle Marche di Recanati.

