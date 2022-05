La passeggiata dell’airone

nel traffico di via Mattei (Video)

MACERATA - Il volatile con tutta tranquillità oggi pomeriggio girava tra le aiuole

L'airone in via Mattei

Passeggiata d’un airone tra il traffico di via Mattei, a Macerata. L’uccello oggi pomeriggio è stato filmato mentre con tutta calma, noncurante del passaggio di auto e camion passava da un’aiuola all’altra per mangiare. L’esemplare è un airone guardabuoi, un tipo di uccello che in questa stagione si può trovare spesso nelle campagne. In città è una presenza certamente più rara. Evidentemente però l’airone che oggi pomeriggio si aggirava con tutta tranquillità nel traffico è abituato a trasferte cittadine.

