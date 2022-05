Alla guida ubriachi,

ritirate 16 patenti nel weekend

CONTROLLI a tappeto della polizia stradale, in sette sono stati anche denunciati per l'elevato tasso di alcol riscontrato. In totale rilevate 163 infrazioni al Codice della strada

2 Maggio 2022 - Ore 14:49 - caricamento letture

Alcol alla guida, ritirate 16 patenti. E’ il bilancio dell’attività di controllo messa in campo dalla polizia stradale di Macerata nel weekend del Primo Maggio in tutta la provincia, sotto la supervisione del questore Antonio Trombadore. Gli agenti hanno ritirato 16 patenti ad altrettante persone sorprese alla guida ubriache, in sette sono anche stati denunciati per l’elevato tasso di alcol riscontrato e un veicolo è stato sequestrato.

Sono state inoltre rilevate 163 infrazioni al Codice della strada, di cui 8 per guida pericolosa, 43 per il mancato uso delle cinture di sicurezza e 15 per l’uso del telefono cellulare alla guida. In quattro invece sono stati sanzionati perché fermati alla guida del veicolo senza assicurazione. Otto infine gli incidente stradali rilevati.

