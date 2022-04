Unione montana, nuove regole:

porta aperta al Gentilucci-ter

MODIFICATO lo statuto, ok per il terzo mandato. Ora il sindaco di Pieve Torina potrà, nel 2024, essere rieletto

di Monia Orazi

Modificato questa mattina lo statuto dell’Unione montana Marca di Camerino, via libera al terzo mandato per il presidente Alessandro Gentilucci.

Nel dettaglio ad essere state modificate sono le norme che stabilivano in due mandati il limite per la nomina dello stesso presidente dell’ente montano, ora innalzato a tre sulla linea di quanto avvenuto di recente per i comuni sotto ai cinquemila abitanti, per cui ad inizio aprile è stato dato il via libera al terzo mandato.

Un’altra modifica statutaria ha riguardato il fatto che per l’elezione del presidente, si passa dalla necessità di una maggioranza di due terzi dei comuni aderenti all’ente, alla maggioranza semplice, rendendo così più facile la nomina della guida dell’ente montano.

Nel 2024 quando si terranno le elezioni in una serie di comuni decadranno i relativi rappresentanti nel consiglio comunitario, dovranno esserne nominati di nuovi e di conseguenza si procederà anche alla scelta del nuovo presidente dell’ente. Gentilucci è stato eletto sindaco di Pieve Torina nell’estate 2014, poi nominato presidente dell’Unione montana, appena costituita al posto della vecchia comunità montana, nel dicembre 2014. Nel 2019 è stato riconfermato alla guida dell’Unione, il suo attuale mandato da sindaco scade nel 2024. Con le attuali modifiche potrà di nuovo guidare l’ente per altri cinque anni. Al consiglio comunitario sono intervenuti i rappresentanti dei comuni di Pieve Torina, Fiastra, Serravalle ed Ussita, mentre era assente il rappresentante del comune di Muccia e il rappresentante del comune di Camerino. Nel corso del consiglio si è parlato anche di bilancio, con la modifica della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione, il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione del 2021. All’ordine del giorno l’approvazione del regolamento per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e del regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute degli organi collegiali dell’ente.

