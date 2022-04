Chiesanuova rallenta a Marina Palmense,

Portorecanati crede nella salvezza

Cluentina scala la classifica

PROMOZIONE: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - La capolista pareggia a reti bianche in terra fermana ma mantiene sei punti di vantaggio sul Monturano Campiglione, che affossa sempre più il Montecosaro. Appesi ad un filo invece gli orange di Ciccarelli, vittoriosi 2 a 1 sull'Atletico Centobuchi. I ragazzi di Canesin espugnano il campo della Futura 96

di Michele Carbonari

La capolista Chiesanuova rallenta a Marina Palmense ma mantiene comunque sei punti di vantaggio sul Monturano Campiglione, seconda nel girone B di Promozione e vittorioso di misura in casa contro il Montecosaro penultimo in classifica ma sempre più vicino alla retrocessione.

Zero a zero il risultato maturato in terra fermana nella decima giornata di ritorno dai biancorossi di mister Giovanni Migliorelli, che nel prossimo turno affronteranno il Corridonia (anch’esso a reti inviolate fra le mura amiche contro la Monterubbianese, riscattando così le sette reti subite il turno precedente). L’unica big della provincia ad esultare è la Maceratese, che supera di misura il Castignano all’Helvia Recina: decisivo Diemè (leggi l’articolo). I biancorossi di Trillini consolidano il terzo posto a discapito della Civitanovese, che dopo il pareggio a reti bianche di Potenza Picena (leggi l’articolo) si ritrova ad inseguire a meno quattro punti, ma stabile ai piedi del podio. Pari e gol fra Aurora Treia e Trodica: 2-2. Gli ospiti scappano sul doppio vantaggio trascinati da Badiali (dal limite dell’area, palla all’incrocio) e da Cuccù. I locali, che centrano anche una traversa con Castelli, trovano l’equilibrio grazie a due calci di rigore realizzati prima da Di Francesco (al tramonto del primo tempo) e poi da Raponi (a ridosso del 90′). La Cluentina mette al sicuro la permanenza in Promozione in virtù del blitz di misura a Fermo contro la Futura 96: determinante il rigore realizzato da Cammertoni e conquistato da Gianfelici.

Il Portorecanati crede ancora nella salvezza e batte 2 a 1 in casa l’Atletico Centobuchi, a segno Camilletti su assist di Pantone, che poi trasforma il rigore della speranza.

La top 11 (4-4-2): Fall (Corridonia); Berrettoni (Trodica), Foglia (Cluentina), Monteneri (Chiesanuova), Massini (Maceratese); Gianfelici (Cluentina), Greco (Potenza Picena), Cecere (Portorecanati), Rossini (Civitanovese); Diemè (Maceratese), Di Francesco (Aurora Treia). All.: Ciccarelli (Portorecanati).

Il personaggio della settimana: Diemè (Maceratese). L’attaccante biancorosso si conferma uno dei migliori in campo ed è decisivo nell’indirizzare la partita verso i canali giusti per la Rata, sempre più terza in classifica. È sicuramente lui l’uomo in più che ha fatto fare il salto di qualità alla squadra allenata da Trillini.

PROMOZIONE – GIRONE B (decima giornata di ritorno):

Monturano Campiglione – Montecosaro 1-0

Corridonia – Monterubbianese 0-0

Futura 96 – Cluentina 0-1

Portorecanati – Atletico Centobuchi 2-1

Aurora Treia – Trodica 2-2

Centobuchi – Monticelli 0-1

Palmense – Chiesanuova 0-0

Maceratese – Castignano 1-0

Potenza Picena – Civitanovese 0-0

CLASSIFICA: Chiesanuova 62, Monturano Campiglione 56, Maceratese 52, Civitanovese 48, Monterubbianese 44, Aurora Treia e Futura 96 43, Trodica 36, Cluentina e Potenza Picena 35, Monticelli 34, Corridonia 33, Palmense 32, Atletico Centobuchi 29, Castignano 26, Portorecanati 19, Montecosaro 14, Centobuchi 12.

