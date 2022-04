Memorial Grieco & Sacchi,

in campo per ricordare

Pierfelice e Leonardo

SPORT - L'iniziativa di beneficenza si svolgerà nei campi di Montecassiano e Treia. Si inizierà il 27 giugno

25 Aprile 2022 - Ore 09:18

Dopo i successi delle ultime due edizioni del Trofeo Grieco, è in arrivo il Memorial Grieco & Sacchi, in memoria dei due ragazzi scomparsi prematuramente negli scorsi anni.

Tante novità a partire dai campi dove si svolgerà il torneo: infatti quest’anno si svolgeranno in due comuni, quello di Montecassiano dove viveva Pierfelice Grieco e nel comune di Treia dove viveva Leonardo Sacchi.

«L’Organizzazione – si legge in una nota – come negli scorsi anni conta sul supporto del territorio maceratese per poter effettuare importanti donazioni in beneficenza. Gli organizzatori stanno attendendo le ultime squadre, composte da ragazzi nati dal 1997 al 2006, per poter chiudere le iscrizioni ed il torneo avrà inizio il 27 giugno con la finale fissata al 17 luglio, giornata in cui avverranno le premiazioni per le squadre meglio classificate, miglior portiere, miglior giocatore e capocannoniere del torneo».

Per poter iscrivere la propria squadra o donare è possibile contattare gli organizzatori attraverso la loro pagina Instagram.

