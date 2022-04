Auto in bilico sul dirupo

sopra la ferrovia: treni in tilt

MACERATA - Intorno alle 13 in via Domenico Rossi il veicolo si è sfrenato per poi sfondare una recinzione. Fermi i convogli, lunghe code ai passaggi al livello

22 Aprile 2022 - Ore 14:52 - caricamento letture Auto ferme al passaggio a livello di via Roma

Il treno si ferma all’improvviso poco dopo le 13 passata la grandinata fitta e rabbiosa che ha imbiancato per una decina di minuti le vie di Macerata. Passeggeri incerti su cosa sia accaduto. Qualcuno dal finestrino guarda giù verso il palazzo grigio del tribunale macchiato dalla pioggia. Dall’altra parte c’è un piccolo parco verde d’erba disordinata e dove, vista la pioggia, non c’è nessuno. Intanto in via Roma scendono le sbarre del passaggio a livello e le auto che salgono da Sforzacosta si incolonnano.

I minuti iniziano a passare: dieci, venti. Gli automobilisti si innervosiscono. Che succede? Succede che poco prima da tutt’altra parte, sotto la zona di piazza Pizzarello, all’incrocio tra via Pallotta e via Domenico Rossi, è capitata una disavventura ad un automobilista che sta parcheggiando in garage. Scende, e va ad aprire la porta. Nel frattempo l’auto indietreggia fino al margine della strada, butta giù una recinzone e resta in bilico sopra al pendio che tra la vegetazione incolta sale fino a via Rossi. Poco dopo sul posto ci sono i vigili del fuoco a tirare i nastri per “tappare” lo squarcio aperto nella recinzione e a recuperare l’auto. Il problema è che il punto in cui si trova la Mercedes sta a ridosso della ferrovia. Cosa che può causare pericolo per i treni. Da qui lo stop al traffico ferroviario fino a recupero dell’auto. Questione di un’oretta in tutto, lavoro complicato dalla grandinata che è scesa sul capoluogo.

(Gian. Gin.)

(Foto di Fabio Falcioni)

